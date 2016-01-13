Рогалики с повидлом

Тесто для рогаликов по этому рецепту получается легким и податливым, на его приготовление затрачивается минимум усилий. Сами рогалики выходят рассыпчатыми и нежными. Кроме повидла в качестве начинки можно использовать грецкие орехи, мак, любой фруктовый джем. По вкусу такие рогалики похожи на песочное печенье, а их внешний вид напоминает, скорее, круассаны.

Ингредиенты:

300 гр. творога (желательно не очень влажного),

300 гр. муки,

250 гр. сливочного масла,

1 крупное яйцо,

1 щепотка соли,

1 ч. ложка без горки разрыхлителя,

1 пакетик сахара с семенами ванили (15 гр.),

повидло для начинки (у меня сливовое),

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Для начала любым удобным для вас способом 250 гр. муки смешиваем с холодным маслом до получения вот такой средне — мелкой крошки.

Затем в эту смесь муки и масла добавляем творог, слегка взбитое вилкой яйцо, соль, сахар, оставшиеся 50 гр. муки смешиваем с разрыхлителем и постепенно вмешиваем в тесто. Делим его на 2 части, заворачиваем в плёнку и минимум на 1 час отправляем в холодильник, у меня оно прекрасно пролежало 2 дня в холодильнике.

Тесто раскатываем тонко, постоянно присыпая с обеих сторон мукой, чтобы оно не рвалось и не липло к поверхности, сначала делим его на 4 равные части, а затем каждую четвертинку делим на 6 частей.

Теперь про начинку, я брала сливовое повидло, нужно совсем немного. Вот такого количества как на фото вполне достаточно… Наносим его ножиком вот таким продолговатым тоненьким слоем.

Теперь важно правильно скрутить рогалик, вначале скручиваем его плотненько, немного прижима края, чтобы запечатать начинку внутри, как бы формируем конфетку, когда повидло заканчивается, докручиваем рогалик очень свободно, не туго, чтобы он смог немного подняться во время выпечки, чтобы его не порвало и чтобы он хорошо пропёкся внутри.

Выкладываем рогалики на противень застеленный пергаментом на небольшом расстоянии друг, от друга учитывая, что они немного подрастут в процессе выпекания. Также важно укладывать их «хвостиком» вниз, прижимая кончик самим рогаликом, чтобы в процессе выпекания он не раскрутился.

Выпекаем рогалики при 200 градусах 17-20 минут. Даём им полностью остыть на решетке.